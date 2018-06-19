Иностранные болельщики перепутали два российских Ростова и прилетели не туда

Футбольные фанаты, перепутавшие Ростов-на-Дону с Ростовом Великим, приехали не в тот город

17 июня в Ростове-на-Дону состоялся матч между сборными Швейцарии и Бразилии, однако не все иностранные фанаты смогли на него попасть.

В гостиницы Ростова Великого 16 июня приехали и разместились иностранные болельщики, которые перепутали город с Ростовом-на-Дону из-за похожих названий, рассказала пресс-служба администрации Ростовского муниципального района. В общей сложности по ошибке в другой город приехали 14 человек.

На матче чемпионата мира по футболу на стадионе «Ростов-Арена» был установлен рекорд посещаемости — более 43 тыс. зрителей.