Ставропольского чиновника осудили за вербовку местного жителя в ИГИЛ

Ставропольский край, Ростовская область

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Суд Ростова признал экс-главу сельского поселения Ставропольского края виновным в вербовке в ИГИЛ

По данным следствия, чиновник из Ставропольского края Мухарем Озорбаев уговорил местного жителя пройти обучение для участия в террористической организации «Исламское государство».

Мужчина должен был выучить арабский язык и уехать в лагерь боевиков в Сирии. Озорбаев помогал ему финансово, оплатил проживание в другой стране и билет на обратный перелет в Россию.

Суд признал Мухарема Озорбаева виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает 161.ru со ссылкой на представителя Северо-Кавказского окружного военного суда.

Как сообщали Юга.ру, в июне суд Чечни приговорил к трем годам лишения свободы мужчину, который пытался уехать в Сирию и присоединиться к террористам.

Суд Терроризм
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