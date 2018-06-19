Ставропольского чиновника осудили за вербовку местного жителя в ИГИЛ

Суд Ростова признал экс-главу сельского поселения Ставропольского края виновным в вербовке в ИГИЛ

По данным следствия, чиновник из Ставропольского края Мухарем Озорбаев уговорил местного жителя пройти обучение для участия в террористической организации «Исламское государство».

Мужчина должен был выучить арабский язык и уехать в лагерь боевиков в Сирии. Озорбаев помогал ему финансово, оплатил проживание в другой стране и билет на обратный перелет в Россию.

Суд признал Мухарема Озорбаева виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает 161.ru со ссылкой на представителя Северо-Кавказского окружного военного суда.

Как сообщали Юга.ру, в июне суд Чечни приговорил к трем годам лишения свободы мужчину, который пытался уехать в Сирию и присоединиться к террористам.