Более половины россиян хотят, чтобы Путин остался президентом после 2024 года

По данным опроса «Левада-центра», 51% жителей России хотели бы видеть Владимира Путина президентом после 2024 года

Число тех, кто не хочет того, чтобы Путин оставался у власти после очередного президентского срока, достигло 27%. В августе 2017 года 67% опрошенных говорили о том, что хотели бы видеть Путина на посту президента после 2018 года.

За год число тех, кто хочет полномасштабных перемен в стране, выросло с 42 до 57%. Опрошенные говорят о том, что необходимы перемены, которые касаются уровня их жизни.

При этом 30% россиян считают, что изменения в составе правительства не приведут к решению существующих проблем, на их решение надеется 24%.

«Никаких фигур преемников нет, люди относятся к этому прагматично. При боязни перемен на политиков смотрят с настороженностью, а поскольку Путина воспринимают как консерватора, то считается, что именно он обеспечит статус-кво. С этим связано, например, что президент не высказался про пенсионную реформу, люди ждут, что он еще скажет свое слово», — сказал директор «Левада-центра» Лев Гудков.

Он добавил, что под переменами россияне имеют в виду увеличение расходов на социальную политику и усиление патернализма, а не инфраструктурные изменения, пишут «Ведомости».