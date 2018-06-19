В Анапе на улице Парковой реконструируют здание под военкомат

В Анапе на улице Парковой, 66 полуразрушенное здание начали готовить к реконструкции

Здание построили в 1999 году. Отмечается, что до аварийного состояния его довел собственник — организация, подведомственная Министерству обороны. В 2015 году планировалась реконструкция и собственник снял крышу. Однако потом строение оказалось брошенным.

«Министерство обороны передало его администрации не в лучшем виде. Сейчас мы в состоянии восстановить здание и организовать здесь работу военкомата, чтобы местные жители не ездили в Темрюкский район», — сказал глава города Юрий Поляков.

Процесс переговоров с Минобороны по вопросу передачи здания в муниципальную собственность длился около года. Затем специалисты провели обследование строительных конструкций. Оно показало, что их общее состояние удовлетворительное. Однако эксперты пояснили, что в здании самовольно построили тяжелые перегородки. Их необходимо демонтировать безударным способом, заменив на прочные, но легкие современные материалы. По словам специалистов, если соблюдать эти рекомендации, то здание можно восстановить.

Сейчас из полуразрушенного строения рабочие вывозят мусор. Мэр Анапы уточнил, что до осени необходимо навести порядок во внутренних помещениях и сделать крышу. После этого можно проводить внутренние работы, сообщает пресс-служба администрации Анапы.