Жителя Грозного осудили за попытку примкнуть к сирийским боевикам

Чечня

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Суд Чечни огласил приговор в отношении местного жителя, попытавшегося вступить в ряды сирийский террористов

Суд Чечни приговорил местного жителя к трем годам колонии по обвинению в попытке уехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов, сообщает 19 июня «Кавказский узел» со ссылкой на представителя следственного управления СКР по Чеченской Республике.

По версии следствия, мужчина планировал выехать в Сирию летом 2017 года, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Суд Заводского района Грозного признал его виновным в организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем (ч. 1 статьи 30, ч. 2 статьи 208 УК РФ) и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщали Юга.ру, в аэропорту Краснодара задержали двух мужчин, которые собирались выехать в Сирию и присоединиться к боевикам «Исламского государства»

Антитеррор
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