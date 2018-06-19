Жителя Грозного осудили за попытку примкнуть к сирийским боевикам

Суд Чечни огласил приговор в отношении местного жителя, попытавшегося вступить в ряды сирийский террористов

Суд Чечни приговорил местного жителя к трем годам колонии по обвинению в попытке уехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов, сообщает 19 июня «Кавказский узел» со ссылкой на представителя следственного управления СКР по Чеченской Республике.

По версии следствия, мужчина планировал выехать в Сирию летом 2017 года, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Суд Заводского района Грозного признал его виновным в организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем (ч. 1 статьи 30, ч. 2 статьи 208 УК РФ) и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщали Юга.ру, в аэропорту Краснодара задержали двух мужчин, которые собирались выехать в Сирию и присоединиться к боевикам «Исламского государства»



