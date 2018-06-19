ФСИН начала проверку после пожара в колонии в Краснодаре

В управлении ФСИН по Краснодарскому краю рассказали обстоятельства пожара в исправительной колонии

По данным пресс-службы управления, 18 июня в 13:55 загорелась деревянная обшивка на чердаке клуба ИК-14. Огонь локализовали и потушили, никто не пострадал. На место происшествия выезжал начальник УФСИН России по Краснодарскому краю Виктор Пестов.

По факту пожара начали служебную проверку.

Как сообщали Юга.ру, площадь пожара составила около 400 кв. метров, повреждены хозяйственные постройки и клуб для заключенных.