Минобороны РФ решило создать морскую полицию

Министерство обороны РФ планирует создать на кораблях и судах ВМФ подразделения военной полиции

Ожидается, что присутствие полицейских на кораблях ВМФ позволит обеспечить максимальный порядок. Также правонарушения будут устранять более профессионально. Об этом «Известиям» рассказал член российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.

«Военная полиция занимается дознанием в случае преступления, поддержанием правопорядка. Ее сотрудники имеют соответствующее образование. В этом их преимущество. Морская пехота может задержать человека, который пытается проникнуть на борт корабля. Но полицейские знают, как обходиться с нарушителем», — пояснил Жердев.

Чтобы создать подразделения морской полиции, Минобороны проанализировало опыт аналогичных формирований в 40 странах. Отмечается, что в последнее время в России активно отрабатывают использование военной полиции в случае нештатных ситуаций.

Первые морские подразделения полиции уже несут службу на Северном флоте на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов». Ранее их задачи выполняла морская пехота. Ожидается, что еще одно новое структурное подразделение начнет работу с 2019 года.