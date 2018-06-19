В Краснодаре в День памяти и скорби временно ограничат движение транспорта

В Краснодаре утром 22 июня состоится шествие «Свеча памяти», приуроченное ко Дню памяти и скорби

Участники акции соберутся в 3:30 на Театральной площади, а в 4:00 начнется шествие с мемориальными свечами по улице Красной до Северной и далее к площади Памяти Героев, где горожане возложат цветы к Вечному огню.

В 10:00 состоится всекубанская минута молчания: на 60 секунд остановится движение транспорта и работа всех предприятий и учреждений, будут приспущены флаги. Водители подадут звуковые сигналы, в храмах города прозвучит колокольный звон, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Ожидается, что в шествии примут участие несколько тысяч человек. В связи с этим в центре города в ночь с 21 на 22 июня временно ограничат движение машин.

С 22:00 21 июня до 8:00 22 июня будет запрещено движение по нечетной стороне улицы Северной от Октябрьской до Кирова.

22 июня с 3:00 до 5:30 будет закрыт проезд по по улице Буденного от Красной до Красноармейской вдоль здания администрации Краснодара. Ограничение также будет действовать на участке улицы Красной от Длинной до Северной и на Северной от Красной до Кирова. Кроме того, эти отрезки дорог освободят от транспорта в период с 22:00 21 июня до 10:00 22 июня.

На участках, где будут действовать временные ограничения, установят дорожные знаки.