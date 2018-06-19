В Северной Осетии утонул семилетний мальчик
Северная Осетия Маша Томилина
В Моздокском районе Северной Осетии утонул семилетний ребенок
Трагедия случилась 16 июня в черноморском карьере.
Мальчик плавал в водоеме на резиновом матрасе, соскользнул с него и стал тонуть. Находящиеся рядом люди не смогли спасти ребенка.
На следующий день спасатели подняли тело с глубины восьми метров.
В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Северной Осетии сообщили, что карьер не был оборудован для купания.
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