Власти Краснодара обещали до конца недели решить вопрос с блокировкой дороги на Симиренко

Мэр Краснодара Евгений Первышов поручил решить вопрос с блокадой дороги на улице Симиренко от Ковалева до Эльбрусской

На этом участке дороги начали возводить забор, лишая жильцов проезда. На аппаратном совещании мэр заявил, что по генплану города там проходит дорога и власти будут добиваться его четкого исполнения в этой части. Он поручил найти наиболее приемлемое решение для освобождения проезда.

«По информации департамента муниципальной собственности и городских земель, данная ситуация сложилась не сегодня. Земельные участки по улице Симиренко, по которым частично проходит дорога, уже длительное время находятся в частной собственности. Они выделялись из земель агрофирмы "Солнечной", оформлялись на физических лиц, в дальнейшем — перепродавались новым физлицам», — сообщили в мэрии.

В правовом департаменте администрации рассказали, что есть два варианта решения проблемы: изъять участки, по которым проходит дорога (в том числе — выкупить) или вести сервитут (ограничение на частную собственность) в отношении земельных участков под дорогой.

Окончательный алгоритм действий профильные департаменты городской администрации представят Первышову до конца недели, сообщает пресс-служба мэрии.