На Ставрополье из оказавшегося в зоне подтопления кафе эвакуировали 25 человек

В Невинномысске эвакуировали посетителей и работников кафе, которое оказалось в зоне подтопления

В Ставропольском крае в связи с обильным осадками реки Кубань и Большой Зеленчук оказались переполненными. В зоне паводка оказалось кафе «Золотой теленок» в Невинномысске.

На место вызвали спасателей. Они подъехали на автомобиле к лестнице здания и стали запускать людей в кабину. Всего в безопасное место эвакуировали 25 человек.

Отмечается, что сейчас течение в реке Кубань продолжает быть усиленным. Ситуация стабилизировалась и обе реки находятся в русле. Специализированные службы контролируют ситуацию, проводя мониторинг воды в зонах возможного подтопления, сообщает пресс-служба противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края.