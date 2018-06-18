На Ставрополье из оказавшегося в зоне подтопления кафе эвакуировали 25 человек
В Невинномысске эвакуировали посетителей и работников кафе, которое оказалось в зоне подтопления
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В Ставропольском крае в связи с обильным осадками реки Кубань и Большой Зеленчук оказались переполненными. В зоне паводка оказалось кафе «Золотой теленок» в Невинномысске.
На место вызвали спасателей. Они подъехали на автомобиле к лестнице здания и стали запускать людей в кабину. Всего в безопасное место эвакуировали 25 человек.
Отмечается, что сейчас течение в реке Кубань продолжает быть усиленным. Ситуация стабилизировалась и обе реки находятся в русле. Специализированные службы контролируют ситуацию, проводя мониторинг воды в зонах возможного подтопления, сообщает пресс-служба противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края.
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