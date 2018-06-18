Жителя Ставрополя оштрафовали на 210 тыс. рублей за езду в нетрезвом виде и оскорбление полицейского
В Ставропольском крае суд вынес приговор 35-летнему местному жителю за езду на машине в состоянии алкогольного опьянения
Следствие и суд установили, что мужчину ранее лишили водительских прав. Днем 30 апреля 2017 года он в состоянии алкогольного опьянения ехал на автомобиле Lada Priora по одной из улиц в станице Рождественской. Машину остановили инспекторы ДПС и потребовали пройти медицинское освидетельствование. Однако водитель отказался. Затем мужчина оскорбил грубой нецензурной бранью полицейского и пытался ударить его.
Суд назначил нарушителю 210 тыс. рублей штрафа. Также мужчину на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилями, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.
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