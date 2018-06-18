Власти пообещали 25 июня открыть движение по улице Станиславского в Ростове

25 июня в Ростове-на-Дону планируют открыть движение для транспорта по улице Станиславского

Как писали Юга.ру, 13 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что движение на Станиславского должно было быть открыто 14 июня, однако этого не произошло. Власти города объявили аукцион стоимостью 84 млн рублей на проведение дополнительных работ по реконструкции улицы.

«Дата, о которой власти Ростова буквально только что меня заверили, — 25 июня. В этот день мы запустим движение», — сказал на пресс-конференции 18 июня министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.

Реконструкция улицы Станиславского началась в феврале 2016 года. В связи с проведением ремонтных работ закрыли движение транспорта на участке от переулка Семашко до Театрального проспекта.

Ремонт приостанавливали из-за большого числа не учтенных в проектной документации коммуникаций, а также из-за археологических раскопок.