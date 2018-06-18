В Дагестане в ДТП пострадали пятеро детей и двое взрослых

Дагестан

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В Хасавюртовском районе Дагестана 18 июня произошла авария, в которой пострадали семь человек

По предварительным данным, недалеко от поселка Тотурбийка столкнулись два легковых автомобиля. В результате пострадали семь человек, в том числе пятеро детей.

«Пострадавших госпитализировали в районную больницу», — рассказала «Интерфаксу» представитель минздрава Дагестана Залина Муртазалиева.

Она уточнила, что один ребенок получил тяжелые травмы.

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