В Дагестане в ДТП пострадали пятеро детей и двое взрослых
Дагестан Оксана Васильченко
В Хасавюртовском районе Дагестана 18 июня произошла авария, в которой пострадали семь человек
По предварительным данным, недалеко от поселка Тотурбийка столкнулись два легковых автомобиля. В результате пострадали семь человек, в том числе пятеро детей.
«Пострадавших госпитализировали в районную больницу», — рассказала «Интерфаксу» представитель минздрава Дагестана Залина Муртазалиева.
Она уточнила, что один ребенок получил тяжелые травмы.
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