Сотрудники «РН-Краснодарнефтегаз» получили три награды на конференции молодых специалистов «Роснефти»

Молодые специалисты «РН-Краснодарнефтегаз», дочернего общества НК «Роснефть», приняли участие в XI Кустовой научно-технической конференции

Мероприятие прошло в Ижевске на базе ОАО «Удмуртнефть». Более 150 молодых специалистов — победителей и номинантов региональных этапов из 12 дочерних предприятий нефтяной компании «Роснефть» боролись за призовые места.

Экспертные комиссии, в состав которых вошли руководители департаментов компании, заместители генеральных директоров по направлению деятельности из дочерних обществ, рассмотрели 154 доклада в 10 секциях. Помимо содержания работ судейская коллегия учитывала подход к презентации, умение убеждать и отстаивать свою точку зрения.

Специалисты «РН-Краснодарнефтегаз» получили три награды. В секции «Экология, промышленная безопасность, охрана труда» Роман Щербаков занял первое место, Диана Белкина стала серебряным призером в секции «Подготовка и транспортировка нефти и газа», в той же секции Марина Полонская была отмечена в номинации «Актуальные новые подходы».

Осенью победители Кустовой научно-технической конференции будут защищать свои проекты в Москве на Межрегиональной научно-технической конференции. Лучшие идеи внедрят в производство на всех дочерних предприятиях компании, сообщили в пресс-службе «РН-Краснодарнефтегаз».

Более десяти лет «Роснефть» оказывает поддержку научным разработкам молодых нефтяников, направленных на решение актуальных производственных задач. Участие в научно-технических конференциях способствует росту научного потенциала и деловой активности молодежи, а также создает условия для конструктивного диалога и обмена опытом между специалистами.