Три кубанских доктора победили во всероссийском конкурсе

Двух жительниц Краснодара и медработницу из Армавира признали победительницами Всероссийского конкурса врачей в 2018 году

Трое врачей из Краснодарского края стали лучшими в России. Итоги ежегодного Всероссийского конурса подвели в День медицинского работника.

Лучшим неонатологом России в 2018 году стала Ольга Шишкина, сотрудница Детской краевой клинической больницы. Неонатолог — специалист узкой направленности, который принимает непосредственное участие в жизни новорожденного ребенка первые 28 дней.

Второе место в номинации «Лучший педиатр» заняла Ирина Жданова, заведующая отделением, врач-педиатр Детской краевой клинической больницы. Третье место в номинации «Лучший врач скорой медицинской помощи» присудили Ирине Борисенко, врач скорой медпомощи МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Армавира.

В этом году в традиционном конкурсе принимало участие 667 медицинских работников по 29 номинациям. Все призеры получат денежное вознаграждение.

Ранее Юга.ру писали, что с помощью роботов Da Vinci на Кубани провели более тысячи операций. Благодаря этой роботизированной системе сокращается время реабилитации и выздоровления. Операция с помощью роботов Da Vinci для жителей Краснодарского края бесплатна.

В 2017 году в список призеров Всероссийского конкурса врачей также попали трое докторов из Краснодарского края — семейный врач, травматолог-ортопед и педиатр.