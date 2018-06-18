Три кубанских доктора победили во всероссийском конкурсе
Двух жительниц Краснодара и медработницу из Армавира признали победительницами Всероссийского конкурса врачей в 2018 году
Трое врачей из Краснодарского края стали лучшими в России. Итоги ежегодного Всероссийского конурса подвели в День медицинского работника.
Лучшим неонатологом России в 2018 году стала Ольга Шишкина, сотрудница Детской краевой клинической больницы. Неонатолог — специалист узкой направленности, который принимает непосредственное участие в жизни новорожденного ребенка первые 28 дней.
Второе место в номинации «Лучший педиатр» заняла Ирина Жданова, заведующая отделением, врач-педиатр Детской краевой клинической больницы. Третье место в номинации «Лучший врач скорой медицинской помощи» присудили Ирине Борисенко, врач скорой медпомощи МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Армавира.
В этом году в традиционном конкурсе принимало участие 667 медицинских работников по 29 номинациям. Все призеры получат денежное вознаграждение.
Ранее Юга.ру писали, что с помощью роботов Da Vinci на Кубани провели более тысячи операций. Благодаря этой роботизированной системе сокращается время реабилитации и выздоровления. Операция с помощью роботов Da Vinci для жителей Краснодарского края бесплатна.
В 2017 году в список призеров Всероссийского конкурса врачей также попали трое докторов из Краснодарского края — семейный врач, травматолог-ортопед и педиатр.
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