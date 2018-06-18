В Дагестане из-за ливневых дождей сошли селевые потоки

В горных районах Дагестана в связи с ливневыми дождями, которые прошли 16 и 17 июня, сошли селевые потоки

По данным МЧС, погибших и пострадавших нет, разрушений не произошло. Социально-значимые объекты не пострадали. Движение автомобилей в результате селевых потоков не было нарушено. Отключений газо-, водо- и энергоснабжения нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

При возникновении ЧС граждан просят звонить по номерам: 112, 01 или 8 (8722) 39-99-99.