В Адыгее за год создадут более 50 км экотуристских маршрутов

На территории трех природных памятников в горах Адыгеи в течение года волонтеры и экологи планируют создать и маркировать более 50 км экотуристских маршрутов

Информационное наполнение маршрутов будет оформлено в едином стиле, что сделает их заметной и яркой визитной карточкой, сообщили специалисты Негосударственного природоохранного центра «НАБУ-Кавказ».

Работы будут проводиться в рамках реализации проекта НПЦ «НАБУ-Кавказ», который выиграл конкурс президентских грантов и получил грант в размере около 3 млн рублей при софинансировании в 850 тыс. рублей.

Основной площадкой для изучения актуального состояния памятников природы и прокладки маршрутов станут три особо охраняемые природные территории — «Верховье реки Цица» (1913 га), «Верховья рек Пшеха и Пшехашха» (5776 га) и «Хребет Буйный» (1480 га). Они являются малыми природными территориями объекта Всемирного природного наследия «Западный Кавказ».

В «НАБУ-Кавказ» отметили, что эти территории активно посещаются туристами. Но из-за отсутствия выделенных и маркированных троп, организованных мест остановок и отдыха туристов, посещение этих территорий значительно затрудняет выполнение природоохранных задач.

С августа 2018 года по июль 2019 года инициаторы проекта проложат маршруты, установят 15 информационных щитов и аншлагов с содержанием данных об уникальности этих природных памятников, организуют места остановок и отдыха. Также планируется проведение слета волонтеров, создание волонтерских групп и общественной инспекции, проведение рейдов, уборка мусора и другие мероприятия экологической направленности.

«Проект также получили одобрение и поддержку главы Адыгеи Мурата Кумпилова. Запланированные мероприятия позволят объединить усилия общественных организаций, туристских компаний, государственных органов и местных жителей по популяризации эколого-познавательного туризма», — заключили в «НАБУ-Кавказ».