В Ставропольском крае нашли сбежавшего из дома мальчика

В Ставропольском крае полиция разыскала исчезнувшего девятилетнего мальчика

Ребенок ушел из дома на хуторе Восточном днем 16 июня. В тот же день вечером мальчика подобрал комбайнер. Пока мужчина пытался узнать адрес ребенка, мальчик убежал. О случившемся комбайнер рассказал полицейским.

В поисках задействовали около 30 полицейских. Мальчика искали всю ночь и нашли утром спящим в лесу.

«В настоящее время жизни и здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает, противоправных действий в отношении него не совершалось. Мальчик передан матери, с которой в целях профилактики проведена разъяснительная беседа», — сообщает пресс-служба МВД РФ.