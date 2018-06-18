В Ставропольском крае нашли сбежавшего из дома мальчика

Ставропольский край

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В Ставропольском крае полиция разыскала исчезнувшего девятилетнего мальчика

Ребенок ушел из дома на хуторе Восточном днем 16 июня. В тот же день вечером мальчика подобрал комбайнер. Пока мужчина пытался узнать адрес ребенка, мальчик убежал. О случившемся комбайнер рассказал полицейским.

В поисках задействовали около 30 полицейских. Мальчика искали всю ночь и нашли утром спящим в лесу.

«В настоящее время жизни и здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает, противоправных действий в отношении него не совершалось. Мальчик передан матери, с которой в целях профилактики проведена разъяснительная беседа», — сообщает пресс-служба МВД РФ.

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