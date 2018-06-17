В Махачкале директор школы шесть лет скрывал вторую должность в вузе
Начальник одного из отделов Дагестанского государственного педагогического университета (ДГПУ) шесть лет скрывал работу в вузе и занимал должность директора школы
Прокуратура провела проверку и выяснила, что в 2012 году руководитель одного из отделов ДГПУ подал заявление на имя главы Махачкалы и был назначен директором средней общеобразовательной школы, при этом он скрыл сведения о должностном положении. Он одновременно замещал две должности в разных учреждениях, в которых табеля рабочего времени и зарплата рассчитывались за полный рабочий день. Таким образом мужчина получил за работу в школе доход 1 млн 657 тыс. рублей.
Материалы проверки направлены на предварительное расследование для организации уголовного преследования, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.
Как сообщали Юга.ру, в начале февраля суд арестовал бывшего министра образования Дагестана Шахабаса Шахова, подозреваемого в мошенничестве.
В апреле глава правительства республики отправил в отставку нескольких чиновников, в том числе статс-секретаря-замминистра образования и науки Хаджимурада Алиева, а также замминистра образования и науки Назира Магомедова. В мае сняли с должности заместителя министра образования и науки республики Алексея Карпухина.
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