В Ставрополе без вести пропала девочка со шрамом на лбу

В Ставрополе объявили в розыск пропавшую без вести 13-летнюю Розу Андронову

Девочка ушла из дома около 22:00 16 июня и с тех пор о ней ничего не известно, сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы разыскиваемой: рост 1,6 метра, обычное телосложение, серо-зеленые глаза, прямой нос, пухлые губы, темно-русые прямые волосы с челкой. Перед пропажей была одета в голубые джинсы, бежевую водолазку с длинными рукавами и светлую обувь. Девочка взяла с собой пульт от ворот.

Особая примета: шрам на лбу под челкой. У девочки отставание в развитии.

Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении пропавшей, просьба сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.