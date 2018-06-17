На Ставрополье произошел пожар на сеновале

Ставропольский край

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В Апанасенковском районе Ставропольского края вечером 16 июня потушили пожар в частном доме

Сообщение о возгорании в доме на улице Фрунзе в поселке Хлебном поступило в 19:35. 

В результате пожара сгорела кровля сенника площадью 42 кв. метра. В ликвидации последствий возгорания задействовали семь сотрудников МЧС и две единицы спецтехники. 

Специалисты устанавливают причину пожара, виновного и сумму материального ущерба.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю  сообщили, что с 17 по 19 июня в регионе будет действовать экстренное предупреждение по пожароопасности.

В случая возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (8652) 39-99-99 или 101.

Пожароопасность Пожары
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