На Ставрополье произошел пожар на сеновале

В Апанасенковском районе Ставропольского края вечером 16 июня потушили пожар в частном доме

Сообщение о возгорании в доме на улице Фрунзе в поселке Хлебном поступило в 19:35.

В результате пожара сгорела кровля сенника площадью 42 кв. метра. В ликвидации последствий возгорания задействовали семь сотрудников МЧС и две единицы спецтехники.

Специалисты устанавливают причину пожара, виновного и сумму материального ущерба.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю сообщили, что с 17 по 19 июня в регионе будет действовать экстренное предупреждение по пожароопасности.

В случая возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (8652) 39-99-99 или 101.