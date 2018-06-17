В Армавире пассажирский поезд сбил пенсионерку

Краснодарский край

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В Армавире на участке железной дороги возле ЗИМовского моста в темное время суток пассажирский поезд сбил пенсионерку

Пожилая женщина шла по ж/д путям. Она не отреагировала на шум приближающегося поезда и сигналы машиниста. Состав не успел затормозить и наехал на нее. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. 

Погибшей оказалась 78-летняя женщина, передает портал gorodarmavir.ru со ссылкой на представителя армавирского линейного отдела полиции.

На месте работали спецслужбы. По факту произошедшего проводится проверка.

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