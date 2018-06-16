Мэр Краснодара встретился с жителями учхоза «Кубань»

Глава Краснодара Евгений Первышов обсудил с жителями учхоза «Кубань» план по развитию инфраструктуры населенного пункта

На встречу с властями города пришли около 100 человек. Они говорили о том, что необходимо построить детский сад. Уже сформирован участок в 5 тыс. кв. метров, готовится межевой план. После получения субсидии из краевого бюджета можно будет приступить к строительству.

Жители учхоза пожаловались на качество водоснабжения — вода есть с перебоями, со слабым напором и плохого качества. Первышов поручил департаменту городского хозяйства и ТЭК в течение недели провести необходимые проверки для принятия мер к поставщику услуги — МУП ВКХ «Водоканал».

На встрече рассмотрели возможность расширения сквера «Кленового». Жителей интересовало его озеленение и открытие офиса врача общей практики. Вопросы формирования земельных участков под гаражами и регистрации права собственности жители решат на выездном приеме специалистов МКУ «Муниципальное юридическое бюро».

После сборная администрации Краснодара во главе с Евгением Первышовым и команда учхоза «Кубань» провели товарищеский матч. Игра закончилась ничьей — 2:2.

«Каждая такая встреча объединяет и нацеливает на совместное решение проблем конкретной территории. Со стороны жителей видим большой интерес к игре и к тому, чтобы сообща заниматься многими вопросами. В этот раз на поле царила замечательная атмосфера. Это воодушевляет, дает уверенность в том, что у нас все получится», — сказал Евгений Первышов.

Мэр рассказал, что участок рядом с футбольным полем зарезервирован под размещение спортивного комплекса. Само поле сохранят и позже модернизируют, сообщает пресс-служба городской администрации.