В Динской подростка облили бензином и подожгли
В Динском районе очевидцы сообщили, что молодой человек оказался в больнице после того, как его подожгли
Читательница газеты РВС сообщила, что в Динском механико-технологическом техникуме первокурсник облил одногруппника бензином и поджег. По словам женщины, подросток в тяжелом состоянии. Его перевели в Краснодарский ожоговый центр.
В Динской ЦРБ журналистам рассказали, что 14 июня к ним с ожогами поступил 16-летний подросток. У него глубокие ожоги спины, верхней части тела, боковой стенки живота (всей левой стороны), пострадала левая рука.
У подростка ожоги 20% тела. Под наблюдением реаниматолога 15 июня его перевели в Краснодарский ожоговый центр. Состояние стабилизировалось, молодой человек в сознании. В техникуме от комментариев отказались, пишет РВС.
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