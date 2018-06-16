В Динской подростка облили бензином и подожгли

В Динском районе очевидцы сообщили, что молодой человек оказался в больнице после того, как его подожгли

Читательница газеты РВС сообщила, что в Динском механико-технологическом техникуме первокурсник облил одногруппника бензином и поджег. По словам женщины, подросток в тяжелом состоянии. Его перевели в Краснодарский ожоговый центр.

В Динской ЦРБ журналистам рассказали, что 14 июня к ним с ожогами поступил 16-летний подросток. У него глубокие ожоги спины, верхней части тела, боковой стенки живота (всей левой стороны), пострадала левая рука.

У подростка ожоги 20% тела. Под наблюдением реаниматолога 15 июня его перевели в Краснодарский ожоговый центр. Состояние стабилизировалось, молодой человек в сознании. В техникуме от комментариев отказались, пишет РВС.