В Северную Осетию обещали привезти 17 зубров из Окского заповедника

Северная Осетия

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Всемирный фонд дикой природы (WWF) России в конце июля планирует перевезти в Северную Осетию 17 зубров

Животных переведут в Турмонский заказник из Окского зубрового заповедника. Для них построили карантинный вольер, в котором участок леса, поляны и часть русла реки для водопоя. В дикую природу животных выпустят через месяц.

Зубров почти полностью истребили в дикой природе почти 100 лет назад. Вид возродили благодаря животным, оставшимся в неволе, сообщает ТАСС.

WWF Животные
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В Северную Осетию обещали привезти 17 зубров из Окского заповедника

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