Экс-главу Росимущества Северной Осетии обвинили в незаконной передаче квартиры
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении исполняющего обязанности руководителя управления Росимущества в Республике Северная Осетия – Алания
Бывшего чиновника обвинили в превышении полномочий. По версии следствия, мужчина незаконно передал руководителю Росимущества в республике квартиру стоимостью более 1,7 млн рублей, принадлежавшую ведомству.
Уголовное дело направили в Промышленный суд Владикавказа, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
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