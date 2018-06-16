Экс-главу Росимущества Северной Осетии обвинили в незаконной передаче квартиры

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении исполняющего обязанности руководителя управления Росимущества в Республике Северная Осетия – Алания

Бывшего чиновника обвинили в превышении полномочий. По версии следствия, мужчина незаконно передал руководителю Росимущества в республике квартиру стоимостью более 1,7 млн рублей, принадлежавшую ведомству.

Уголовное дело направили в Промышленный суд Владикавказа, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.