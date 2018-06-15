Мужчина утонул в реке Кубань на Ставрополье во время пикника

Спасатели ищут тело утонувшего в реке жителя Невинномысска

Инцидент произошел 15 июня. Компания из двух мужчин и женщины-именинницы отправилась отметить праздник на берегу реки, купание в которой запрещено.

«Один из мужчин решил доказать жене и другу, что сможет переплыть бурную реку. На просьбы остановится парень ответил отказом и, выпив еще рюмку для смелости, нырнул в Кубань. Доплыв до середины реки, он начал терять силы и тонуть, а потом ушел под воду», — сообщили в пресс-службе ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края».

Сейчас спасатели ищут тело 24-летнего погибшего. Поиски осложняются сильной загрязненностью русла.