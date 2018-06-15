В Краснодаре пройдут бесплатные тренинги проекта «Мама-предприниматель»
В Краснодаре стартует федеральный образовательный проект «Мама-предприниматель» для женщин в декрете, матерей несовершеннолетних детей, а также женщин, находящихся на учете в службе занятости
В краевой столице мероприятие проводится впервые. Цель проекта — помочь женщинам начать собственное дело.
Тренинги будут проходить с 16 по 20 июля в Центре поддержки предпринимательства Краснодарского края в коворкинг-центре «Место действия».
«Бесплатное обучение проходит в форме пятидневного тренинга-интенсива с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-планов и менторской поддержкой. Заключительный этап обучения — конкурс бизнес-проектов участниц», — рассказали в краевом департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.
Проект реализуется Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства и Комитетом по развитию женского предпринимательства «Опоры России» при поддержке Минэкономразвития РФ и Минтруда и соцзащиты РФ.
Подать заявку на участие можно через отделение «Опоры России» и Центры поддержки предпринимательства, а также на сайте mama-predprinimatel.ru.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.