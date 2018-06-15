В Краснодаре временно изменят четыре трамвайных маршрута

На улице Гоголя в Краснодаре проведут ремонт трамвайных путей, из-за чего временно изменится четыре маршрута

Изменения коснутся трамваев № 4, 5, 8 и 11, они будут действовать с 19 по 21 июня в ночное время — с 23:05 до 4:42, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Трамваи № 4, которые идут из Комсомольского микрорайона, после 22:03 будут сворачивать с улицы Железнодорожной на Дмитриевскую Дамбу, затем направятся по Садовой до Декабристов. Обратно вагоны пойдут по тому же маршруту в КМР или в Восточное депо. Последний рейс трамвая № 4 от улицы Индустриальной в КМР будет отправляться в 22:18, в обратном направлении — в 21:45.

Трамваи № 5 и 8 после 22:44 будут ходить от конечной на улице Солнечной в Восточное депо через улицу Садовую. Последний рейс трамвая № 5 на конечную на улице 8 Марта стартует в 22:17, в обратном направлении — в 21:26. Вагон маршрута № 8 отправится в последний рейс с конечной на Солнечной в 22:31 и пойдет по улице Коммунаров, трамвай от Хладокомбината стартует на Солнечную в 21:54.

Трамваи № 11 из Юбилейного микрорайона после 22:30 будут ходить до улицы Индустриальной, а затем от Кооперативного рынка пойдут по маршруту № 2. Последний рейс от конечной на ж/д вокзале Краснодар-1 в Юбилейный микрорайон отправится в 22:42, в обратном направлении — в 22:05.