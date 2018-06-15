Роналду получил два года условно за уклонение от налогов

Португальский футболист Криштиану Роналду осужден за уклонение от уплаты налогов

33-летнего Роналду обвиняли в сокрытии от налоговой службы примерно 14,7 млн евро в период с 2011 по 2014 годы. Роналду настаивал, что не нарушал закон. Ему грозило до пяти лет тюрьмы, но он заключил сделку со следствием, согласившись на два года тюрьмы условно и штраф в 18,8 млн евро, пишет испанское издание El Mundo.

При этом условный срок может стать реальным, если игрок мадридского «Реала» нарушит закон в течение двух лет отбывания наказания.

Напомним, 15 июня Роналду сыграет за сборную Португалии на чемпионате мира по футболу в матче против Испании, который пройдет в Сочи.