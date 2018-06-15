В Краснодаре восстановили сгоревшую кровлю дома на улице Рашпилевской

Краснодарский край

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В двухэтажном доме на улице Рашпилевской в Краснодаре полностью завершили восстановление кровли, которая пострадала при пожаре

Как сообщали Юга.ру, в августе 2017 года произошел пожар в многоэтажке на улице Рашпилевской, 14, построенной в 1929 году. На втором этаже полностью сгорели три квартиры и часть кровли, площадь пожара составила 120 кв. метров.

Мэр Краснодара Евгений Первышов поручил восстановить чердачное перекрытие и кровлю. В начале января 2018-го начался ремонт здания. Работы провели за счет внебюджетных средств.

«В доме сделано чердачное перекрытие и крыша по проекту, предусматривающему использование современных технологий. На втором этаже пострадавшего от огня двухэтажного здания завершены бетонные работы и монтаж пострадавшей части крыши из надежного металлопрофиля», — рассказал замглавы администрации Западного округа Сергей Косинков.

Самым дорогостоящим этапом стала замена кровли. Для восстановления подготовили проект, ремонт шел с соблюдением строительных норм, специалисты использовали современные материалы, сообщили в пресс-службе администраци Краснодара.

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