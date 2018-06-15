В Усть-Лабинском районе 175 комбайнов займутся уборкой урожая

Глава Усть-Лабинского района Николай Артющенко на совещании с представителями власти, главами сельхозпредприятий и специалистами отрасли обсудил ход уборочной кампании — 2018

Но совещании говорили о технологиях уборки и обработки почвы, взаимодействии между службами и сельхозпроизводителями, о безопасности проведения уборки, которая приходится на самый жаркий в году период.

«На фоне метеорологических прогнозов, констатирующих лето без дождей и предупреждающих о пожароопасности пятого уровня, нам важно не дать огню уничтожить урожай, — нацелил Артющенко. — Правоохранители, пожарные, сельхозпроизводители должны выработать единую тактику действий, предусмотреть все риски и быть в полной боеготовности на случай возгорания».

Заместитель главы Сергей Смирнов рассказал о мерах по организации уборки урожая зерновых и зернобобовых культур, которые занимают практически половину пашни, и проведению послеуборочного комплекса работ в сельхозпредприятиях. Он сообщил, что в районе работает координационный штаб по подготовке и проведению уборки урожая.

Аграриям предстоит убрать зерновые колосовые с площади 49,8 тыс. гектаров: 46,3 тыс. га озимой пшеницы, 3,4 тыс. га озимого ячменя и 130 га яровых зерновых.

Самые большие площади предстоит обработать коллективным хозяйствам: Агрообъединение «Кубань» — 22,1 тыс. га, «Ладожское» — 3,2 тыс. га, «Мир» — 3 тыс. га, «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» — 3,9 тыс. га, колхоз «Восток» — 2,8 тыс. га, ОПХ им. К.А. Тимирязева — 2 тыс. га, СК «Родина» — 1,7 тыс. га, «Сокольский-Агро» — 743 га.

В районе уже стартовала уборка озимого ячменя, которым засеяно 3,4 тыс. га. Одновременно на полях началось традиционное трудовое соревнование, передает пресс-служба администрации Усть-Лабинского района.

Всего в районе возделывают 30 сортов озимых культур, преимущественно кубанской селекции. В уборке примут участие 175 зерноуборочных комбайнов, в том числе 46 машин импортного производства. Кампания будет длиться ровно 14 дней.

Среднесуточная нагрузка на комбайн составит 268 га, также планируются внутрирайонные переброски спецмашин из хозяйств с незначительной нагрузкой на собственные комбайны в агропредприятия, которые нуждаются в дополнительной силе.