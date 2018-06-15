В Сочи на стадионе «Фишт» болельщикам обеспечат интернет до 300 Мбит/с

В Сочи на стадионе «Фишт» компания «МегаФон» обновила телеком-инфраструктуру

Абоненты «МегаФона» уже 15 июня во время игры Португалия — Испания смогут с трибун передавать фотографии и видеозаписи на сверхскоростях до 300 Мбит/с.

Первые четыре отборочные игры на сочинском стадионе с 15 по 26 июня должны посетить около 180 тыс. болельщиков со всех стран мира. Ожидается, что на матчи 1/8 и 1/4 приедут еще около 90 болельщиков, сообщили в пресс-службе компании.

В прошлом году во время Кубка конфедераций около 40% гостей стадиона «Фишт» пользовались услугами «МегаФона». В день матча болельщики проговорили в среднем около 70 тыс. минут и сгенерировали около 1 тыс. ГБ интернет-трафика в сетях 3G/4G/4G+. Это сопоставимо с пятью месяцами непрерывной онлайн-трансляции матча в соцсетях.

Специалисты «МегаФона» создали систему мульти-операторского доступа. На ее базе обслуживают абонентов всех сотовых операторов. Это 460 антенн, 24,6 тыс. метров фидерных трасс, магистральная сеть оптоволокна 100 Гбит/с для передачи видео-трафика телевещательных компаний. 4G-сигналом дополнительно покрыты южный вход на стадион и близлежащие технические павильоны, мобильной связью обеспечены тренировочные поля и места проживания команд-участниц ЧМ-2018 в Сочи, Краснодаре, Анапе и Геленджике.

«Для болельщиков и представителей оргкомитета в зоне гостеприимства в Олимпийском парке установили 30 новых объектов связи с поддержкой стандартов 3G и 4G. За работой оборудования будут следить десятки сотрудников. Уверен, что с надежной инфраструктурой матчи получатся зрелищными и интерактивными», — сказал директор Кавказского филиала компании «МегаФон» Анатолий Горбунов.

В мае технические специалисты федерального агентства TelecomDaily сделали замеры на главных площадках ЧМ-2018. Чтобы показатели были максимально приближены к реальным, тестирование скоростей в большинстве случаев проводили во время массовых мероприятий на спортивных аренах. Отмечается, что на стадионе «Фишт» оператор лидирует с двойным отрывом по основным показателям качества и надежности онлайн-серфинга. «МегаФон» показал здесь высокие средние скорости загрузки и выгрузки контента среди операторов «большой четверки» (63,4 и 37,3 Мбит/с соответственно). Согласно данным TelecomDaily, интернет «МегаФона» оказался быстрее, чем у конкурентов на площадках аэропорта, железнодорожного вокзала, Олимпийского парка, отеля Radisson Blu Congress.

Для иностранных болельщиков оператор разработал тариф #Hello. Его стоимость составляет 700 рублей. Абоненты получают безлимитный трафик для общения в мессенджерах WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook Messenger, Snapchat и социальных сетях Facebook и Instagram. Тариф включает 10 ГБ мобильного интернета на остальные сервисы, 30 минут звонков и 30 СМС на любые номера России и в другие страны. Предусмотрена возможность совершать безлимитные вызовы на номера «МегаФона». По этому тарифу можно звонить и отправлять СМС в 46 стран. Поддержка будет осуществляться на английском языке, система определит сама, что ей звонит абонент тарифа #Hello, и переведет звонок клиента на англоговорящего специалиста.