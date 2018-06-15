В центре Краснодара отключили свет
В Краснодаре в районе ул. Кубанской Набережной отключили свет
Очевидцы сообщили Юга.ру, что света нет в частном секторе в районе улиц Кирова и Кубанской Набережной.
В пресс-службе НЭСК Юга.ру сообщили, что устранением аварии занимаются 12 человек и три единицы техники. Специалисты определяют место повреждения кабеля. Без электричества остаются до 7 тыс. человек. Ориентировочно, аварию устранят в течение 2–3 часов.
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