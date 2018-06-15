В Махачкале запретили купаться на пляжах

Роспотребнадзор запретил купаться в прибрежной полосе Махачкалы

Постановление о запрете вынесли в связи с неудовлетворительными результатами лабораторных исследований морской воды в черте прибрежной полосы города. Уточняется, что более 30% проб не соответствовали требованиям санитарных норм по микробиологическим показателям. Уровни несоответствия проб морской воды по санитарно-химическим показателям составляют 90%.

В Роспотребнадзоре пояснили, что пляжи Махачкалы не имеют санитарно-эпидемиологических заключений на использование морской воды в рекреационных целях. Также нет утвержденных районов морского водопользования, их схемы с указанием границ, режима и порядка хозяйственной деятельности, не организован контроль за качеством воды.

Руководителям пляжей поручили установить аншлаги о запрете купания в морской воде и каждый час сообщать отдыхающим о запрете через громкоговорители, сообщает РИА «Дагестан» со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан.