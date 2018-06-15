Сборные Португалии и Испании проведут матч ЧМ-2018 в Сочи

Краснодарский край

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На сочинском стадионе «Фишт» 15 июня состоится матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Испании

Стартовый свисток поединка прозвучит в 21:00.

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Как сообщали Юга.ру, команды прибыли на курорт накануне. Во время мундиаля португальцы размещаются в Московской области, а команда Испании живет и тренируется на базе Академии ФК «Краснодар».

Трибуны «Фишта» вмещают 45 тыс. зрителей. Стадион оснастили современными средствами защиты, по периметру и внутри арены установлено более 2 тыс. камер и около 180 досмотровых рамок. Во время матчей на стадионе будут работать около 1 тыс. стюардов и 800 охранников.

Чтобы не попасть в пробку, болельщикам рекомендовали прибывать на стадион заранее, желательно за три часа до начала игры. В Олимпийском парке есть возможности, чтобы интересно провести это время, отметили в пресс-службе краевой администрации.

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Во время ЧМ к Олимпийскому парку пустят только аккредитованные машины. Ограничение движения будет действовать до 8 июля. До 16 июля перекроют участки нескольких улиц в районе Морпорта, где проходит фестиваля болельщиков. В дни матчей к стадиону будут ходить бесплатные автобусы, шаттлы и пригородные поезда.

Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира стартовал 14 июня матчем между сборными России и Саудовской Аравии. Турнир завершится 15 июля.

На «Фиште» пройдет всего шесть матчей мундиаля. Следующая игра состоится 18 июня, в ней встретятся сборные Бельгии и Панамы. За ним последуют поединки Германия — Швеция (23 июня), Австралия — Перу (26 июня), а также Матч 1/8 (30 июня) и четвертьфинал (7 июля).

Болельщики Сочи Стадион «Фишт» Стадионы Футбол ЧМ-2018

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