Сборные Португалии и Испании проведут матч ЧМ-2018 в Сочи

На сочинском стадионе «Фишт» 15 июня состоится матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Испании

Как сообщали Юга.ру, команды прибыли на курорт накануне. Во время мундиаля португальцы размещаются в Московской области, а команда Испании живет и тренируется на базе Академии ФК «Краснодар».

Трибуны «Фишта» вмещают 45 тыс. зрителей. Стадион оснастили современными средствами защиты, по периметру и внутри арены установлено более 2 тыс. камер и около 180 досмотровых рамок. Во время матчей на стадионе будут работать около 1 тыс. стюардов и 800 охранников.

Чтобы не попасть в пробку, болельщикам рекомендовали прибывать на стадион заранее, желательно за три часа до начала игры. В Олимпийском парке есть возможности, чтобы интересно провести это время, отметили в пресс-службе краевой администрации.