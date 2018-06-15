С помощью плодов груши и зубов свиньи ученые определили возраст археологического памятника в Адыгее

Ученые определили возраст археологических находок, которые нашли во время работы закубанской экспедиции Государственного Эрмитажа в скале на ручье Мешоко в Адыгее

Исследование проводили ученые Института ядерной физики имени Будкера и Новосибирского государственного университета. Они провели радиоуглеродный анализ образцов плодов дикой груши и зубов свиньи. Результаты показали, что археологический памятник в навесе Мешоко относится к Майкопской культуре — эпохе ранней бронзы, (середина 4 тыс. до новой эры).

«Ранее ученые предполагали такую же дату на основе анализа керамики. Самое важное — удалось подтвердить большую древность органических остатков, обнаруженных в этом слое. Хорошо, что удалось напрямую продатировать грушу. Мы нашли несколько десятков этих плодов. Это важно, как для характеристики образа жизни людей, оставивших в навесе керамику майкопской культуры, так и для понимания особенностей древнего климата и растительности», — рассказал научный сотрудник отдела археологии Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа Сергей Осташинский.

Отмечается, что культурный слой в навесе Мешоко обнаружили в 1963 году. С 2011 года стационарные раскопки на этом памятнике ведут археологи Государственного Эрмитажа. Уже исследовали пять культурных слоев навеса, сообщает пресс-служба Института ядерной физики имени Г. И. Будкера СО PAH.