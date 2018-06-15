МТС окажет бизнесменам помощь при переходе на онлайн-кассы

Оператор и поставщик цифровых услуг МТС выпустил коробочное решение «Легкий старт» для бизнесменов, облегчающее переход на кассы нового образца

По российскому законодательству большинство предпринимателей до 1 июля 2018 года должны перейти на онлайн-кассы. Те, кто покупает устройство «МТС Касса», получает комплект «Легкий старт». В него входят активация устройства и его регистрация в Федеральной налоговой службе, настройка оборудования, обучение сотрудников работе с кассой, пользование облачным программным обеспечением и услугами оператора фискальных данных (ОФД) в течение года с момента активации кассы.

Бизнесмены получают доступ к услугам более 2,5 тыс. сервисных инженеров по всей Россиию Они могут выехать на место к клиенту и настроить оборудование. Для регистрации «МТС Кассы» нужна действующая квалифицированная электронная цифровая подпись, но если ее нет, МТС поможет ее оформить.

«"Легкий старт" и "МТС Касса" снимают с предпринимателя почти все заботы, связанные с установкой нового кассового оборудования. Кроме того, онлайн-касса позволяет клиентам совершенствовать бизнес-процессы предприятия, поскольку поставляемый в комплекте облачный софт, доступный из любого места, включает в себя систему учета товаров и программу лояльности. Запуская коробочное решение, мы поддерживаем малый и средний бизнес и делаем инновационные ИТ-продукты доступнее. Мы выступаем в качестве сервисной ИТ-компании, помогаем оптимизировать расходы и способствуем цифровизации компаний в переходный для российской торговли период», — сказал руководитель проекта «МТС Касса» Олег Сушков.

Комплект «МТС Касса» состоит из кассового терминала с фискальным накопителем или без него, облачного программного обеспечения, услуги оператора фискальных данных и телематической SIM-карты. Данные передаются через мобильную сеть или Wi-Fi, а информация хранится на облаке. Клиентам доступна круглосуточная техническая поддержка ИТ-специалистов.

«Коробочное решение "Легкий старт" с 14 июля 2018 года автоматически предоставляется при покупке любой модели онлайн-кассы МТС в розничной сети оператора, на сайте kassa.mts.ru или при обращении в контактный центр по телефону 8 800 250 1979», — сообщает пресс-служба МТС.