Единый проездной билет в Ростовской области введут до конца года

В 2018 году в Ростовской области планируется внедрить единую систему оплаты проезда

На территории региона планируют объединить пригородный железнодорожный транспорт и автомобильные маршруты области и Ростова-на-Дону, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.



Продолжается реализация проекта «Городская электричка», который, как сообщали Юга.ру, стартовал 28 марта: жители могут в часы пик использовать электропоезд для передвижения по городу.



От железнодорожного вокзала в Новочеркасске пассажиры смогут пересесть на автобусы, следующие в аэропорт. Ранее Юга.ру писали, что в ростовский аэропорт Платов перестали ходить автобусы большой вместимости. Во время ЧМ будут ходить бесплатные автобусы-шаттлы.