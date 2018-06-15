Единый проездной билет в Ростовской области введут до конца года
В 2018 году в Ростовской области планируется внедрить единую систему оплаты проезда
На территории региона планируют объединить пригородный железнодорожный транспорт и автомобильные маршруты области и Ростова-на-Дону, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.
Продолжается реализация проекта «Городская электричка», который, как сообщали Юга.ру, стартовал 28 марта: жители могут в часы пик использовать электропоезд для передвижения по городу.
От железнодорожного вокзала в Новочеркасске пассажиры смогут пересесть на автобусы, следующие в аэропорт. Ранее Юга.ру писали, что в ростовский аэропорт Платов перестали ходить автобусы большой вместимости. Во время ЧМ будут ходить бесплатные автобусы-шаттлы.
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