В Краснодаре прошло «Открытие монтажного сезона» компании PIPEMAN

В Краснодаре в начале июня состоялось «Открытие монтажного сезона» компании PIPEMAN, приуроченное к началу активного периода монтажных работ

Два дня на территории инженерного центра для гостей работала выставка специализированного оборудования от ведущих европейских производителей. Посетители общались с руководителями и знакомились с продукцией брендов KAN, Wolf, TECE, DAB, Vogel&Noot, Caleffi, SFA, Fondital, Rols Isomarket, Huch enTec, Blizzard Lufttechnik и других. На выставке презентовали свое оборудование 18 производителей.

На мероприятии прошли обучающие семинары от генерального директора компании PIPEMAN Олега Окулова. Для владельцев инженерных магазинов провели авторский семинар «Увеличение продаж инженерного магазина», а для дизайнеров, архитекторов и монтажников прошла лекция по системам дополнительного комфорта: пылеудаления и вентиляции.

«Мероприятие позволяет делать дома клиентов лучше, комфортнее, энергоэффективнее. Мы не просто заботимся о каком-то конкретном человеке, мы влияем на уровень комфорта домов отрасли, рынка, региона. Воспитание рынка, внедрение сложных, более совершенных продуктов не происходит мгновенно. Это кропотливый труд над повышением компетенции инженеров-проектировщиков, монтажников систем, и, как следствие, повышение ожиданий и претензий у клиентов к комфорту в доме», — отметили в пресс-службе PIPEMAN.