В дни матчей ЧМ «Колесо Времени» в «Сочи Парке» будет работать до полуночи

В Сочи в дни матчей чемпионата мира по футболу «Колесо Времени» в «Сочи Парке» увеличивает работу на два часа — на нем можно будет прокатиться с 10:00 до 24:00

К мундиалю семейный аттракцион, высота которого 57 м, украсили 10 тыс. светодиодных огней. Благодаря новой подсветке вечером аттракцион виден далеко за пределами Олимпийского парка.

«Подсветка имеет пять разных анимационных сценариев. Продолжительность одного визуального образа — чуть больше минуты, сюжеты идут один за другим в течение семи минут. За это время гости увидят картины, напоминающие диковинные цветы, космические дали, яркие вспышки фейерверка», — утверждают в пресс-службе парка.

Среди сценариев есть и специально разработанный к чемпионату мира — в дни матчей мундиаля на «Колесе Времени» появится иллюминация в виде футбольного

мяча. А в дни государственных праздников аттракцион окрасит триколор. Инженеры «Сочи Парка» продолжают работу и обещают, что скоро подсветка будет дополнена тридцатью новыми анимациями.

«Первый тематический парк страны поставил еще один рекорд. На нашем аттракционе, первом в стране, появилась новейшая система светодинамической подсветки с насыщением в десять тысяч светодиодных огней. Такое количество до нас никто не использовал. Мы выбрали самое современное поколение светодиодов, которое есть в России на данный момент», — подчеркивает начальник отдела энергоснабжения «Сочи Парка» Александр Дмитриев.

По его словам, среди преимуществ новой подсветки — высокая плотность картинки, частота передачи, насыщенность и высокие характеристики глубины цвета. Это позволяет показывать стильную яркую анимацию, а гостям парка, которые делают видео и фото — четкие снимки без мерцания.

«Колесо Времени» — не единственный аттракцион «Сочи Парка», который обновлен таким образом. Планируется, что в июне разноцветными огнями засияют башня свободного падения «Жар-Птица» и американская горка «Змей Горыныч».