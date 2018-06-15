В Чистяковской роще Краснодара проведут мастер-классы по скандинавской ходьбе

Краснодарский край

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В Чистяковской роще Краснодара 16 июня проведут фестиваль скандинавской ходьбы

Участники смогут посетить обучающие лекции и мастер-классы по этому виду ходьбы. Для всех желающих проведут пробную прогулку. Также организуют бесплатный прокат палок для скандинавской ходьбы. Их можно будет взять под залог.

Запланированы занятия по гимнастике цигун и викторины. В программе — марафон на 4 км. Предусмотрены возрастные категории до 50 лет, от 51 до 60 лет, от 61 до 70 лет и старше 71 года. Вести фестиваль будут Никита Белоголовцев и Лариса Вербицкая.

Для участия необходимо заранее зарегистрироваться на сайте фестивальходьбы.рф. Мероприятия будут бесплатными. Начало в 10:00.

Фестиваль проведут при поддержке регионального Союза пенсионеров России и Русской национальной ассоциации скандинавской ходьбы (RNWA).

Скандинавская ходьба — один из видов физической активности. Во время такой ходьбы задействовано до 90% мышц. Заниматься рекомендуют людям при заболеваниях сердца и сосудов, опорно-двигательного аппарата, дыхательных путей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Краснодар Фестивали
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В Чистяковской роще Краснодара проведут мастер-классы по скандинавской ходьбе

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