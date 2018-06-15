УРАЛСИБ представил прогноз развития российской экономики на 2018-2019 годы

Банк УРАЛСИБ 14 июня провел деловой завтрак для клиентов и представителей прессы на тему «Экономика России: новые вызовы и возможности»

На мероприятии представили обновленный прогноз развития российской экономики на 2018-2019 годы. Участие в мероприятии принял председатель правления банка УРАЛСИБ Константин Бобров.

«На сегодняшнем деловом завтраке мы презентуем свой взгляд на перспективу развития экономики страны в среднесрочной и долгосрочной перспективе, подготовленный управлением аналитических исследований банка УРАЛСИБ. Поскольку российская экономика находится в тесной связке с мировой, мы также включили в нашу презентацию оценку событий в глобальной экономике и рассмотрели их потенциальное влияние на экономику России во втором полугодии», — сказал Бобров.

В первом полугодии 2018 года темпы роста российской экономики ускорились — вклад в положительную динамику внесли предприятия из сферы добывающей промышленности, транспорта и строительства. При этом турбулентность на финансовых рынках пока не повлияла на ключевые показатели российской экономики, считает главный экономист банка Алексей Девятов.

По прогнозу аналитиков, российская валюта не сможет вернуть утраченные в апреле позиции. Прогнозный курс во втором полугодии 2018 года — 64-65 рублей за доллар. Этому будет способствовать влияние нескольких факторов, в их числе рост турбулентности на финансовых рынках, который привел к снижению вложений нерезидентов в рублевые активы, а также падение цен на нефть с максимальных уровней с осени 2014 года.

Относительная слабость рубля будет способствовать заметному ускорению потребительской инфляции, которая в конце 2018 года приблизится к целевому уровню Центробанка — 4%.

Эксперты сохраняют позитивный прогноз на состояние бюджет: сочетание относительно высоких цен на нефть и слабого рубля приведет к росту доходов федерального бюджета до 17,08 трлн рублей в 2018 году и 17,78 трлн рублей — в 2019-м. Ожидаемый профицит бюджета — 0,5% ВВП в 2018 году и 0,3% ВВП в 2019 году.

На деловом завтраке старший аналитик по нефтегазовому сектору Алексей Кокин представил прогноз по рынку нефти, согласно которому в ближайшее время страны ОПЕК и Россия примут решение о наращивании добычи, чтобы не допустить дефицита нефти на рынке во второй половине года.

«Хотя эта мера необходима, чтобы предотвратить скачок цен к концу 2018 года, производители нефти, возможно, недооценивают риски со стороны как предложения, так и потребления. Так, добыча вне ОПЕК может оказаться выше ожиданий рынка благодаря росту в Северной Америке, который в последние годы регулярно превышает прогнозы ведущих агентств. С другой стороны, потребление в таких странах, как Китай и Индия, может сильнее отреагировать на рост цен, чем в прошлом, из-за уменьшения субсидий на топливо. Прогноз УРАЛСИБа по средней цене Brent — около 69 долларов за баррель во втором полугодии и в целом в 2018 году и около 67 долларов за баррель в 2019 году», — отметил эксперт.

Руководитель дирекции анализа долговых инструментов Ольга Стерина дала оценку ситуации на долговом и денежном рынках.

«С фундаментальной точки зрения Россия выгодно отличается среди сопоставимых развивающихся стран, имеет самый низкий показатель госдолга к ВВП и единственная из группы, кто обладает профицитом бюджета и счета текущих операций. Россия остается наиболее привлекательной среди развивающихся рынков для кэрри-трейда, предлагая комбинацию из высоких реальных ставок и хороших фундаментальных макропоказателей», — резюмировала Ольга Стерина.