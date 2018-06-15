Врача из Ростовской области осудили за смерть новорожденного

Врача-гинеколога районной больницы Чертковского района Алексея Терехова признали виновным в смерти ребенка

Заведующий отделением акушерства и гинекологии районной больницы Алексей Терехов с 27 на 28 июля 2017 года во время принятия родов своевременно не принял решение об оперативном кесаревом сечени. Ребенок родился в состоянии асфиксии и позже умер, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Районный суд признал врача виновным и приговорил к полутора годам лишения свободы и запрету на врачебную деятельность в течение восьми месяцев.

Как сообщали Юга.ру, в акушерское отделение госпитализировали 27-летнюю женщину на 39-й неделе беременности. Прокуратура контролировала расследование уголовного дела.