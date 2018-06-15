Более 177 тыс. офтальмологических операций сделали в клиниках «Три-З»

Федеральная сеть офтальмологических центров «Три-З» зафиксировала стабильный рост показателей офтальмологических операций, количество которых превысило 177 тысяч

Группа компаний «Три-З» 15 лет оказывает офтальмологическую помощь пациентам из восьми регионов страны. За эти годы клиники заботы о зрении и диагностические центры, входящие в состав холдинга, посетили около 1 млн пациентов. В хирургических клиниках, расположенных в Краснодаре, Ессентуках и Перми, а с этого года еще и в Москве проводят операции по лечению катаракты, глаукомы, заболеваний стекловидного тела и сетчатки, а также процедуры лазерной коррекции зрения.

Общее количество операций составляет более 177 тыс., более 70% из них выполнено в краснодарской клинике, которая стала первой в группе компаний «Три-З». Остальные 30% приходятся на клиники в Ессентуках и Перми, которые делят это количество примерно пополам. В клинике, которая весной открылась в Москве, офтальмохирурги выполнили сотни процедур лазерной коррекции зрения.

Ведущими направлениями группы компаний являются хирургия катаракты и лазерная коррекция зрения. На сегодняшний день более 75 тыс. операций выполнено по поводу катаракты, а это более 40% от общего количества хирургических вмешательств. Современная диагностика позволяет выявить это заболевание на ранних стадиях и как можно раньше провести замену хрусталика, что является единственным способом избавления от катаракты.

Число операций по лазерной коррекции зрения составляет около 50 тысяч. Большинство пациентов выбирают современные методы: ReLEx SMILE и Femto Super LASIK. За последний год по этим технологиям выполнено более 85% операций от общего количества процедур по коррекции зрения.

«Благодаря широкому спектру услуг, применению самых современных, безопасных и эффективных методов лечения, а также высокому уровню сервиса количество людей, доверяющих свое зрение группе компаний "Три-З", постоянно растет», — заключила медицинский директор группы компаний «Три-З» Инна Злотникова.