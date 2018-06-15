В Краснодаре на улице Красной откроют киноплощадку под открытым небом

Краснодарский край

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«Ростелеком» вместе с управлением по делам молодежи Краснодара 16 июня откроют новую киноплощадку под открытым небом на улице Красной, 59

Зрителям покажут на большом экране фильм «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее». Сеанс состоится в 20:00. Просмотр бесплатный, сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

Киноплощадку откроют в рамках акции «Кино нашего двора». Ее проводят с 2009 года в летний сезон. Каждую неделю на странице управления по делам молодежи в социальной сети «Вконтакте» идет голосование, в котором краснодарцы сами выбирают фильм для показа из лент российского кинематографа. Кинопоказы будут проходить каждую еженедельно по субботам до конца лета.

Кино Краснодар Ростелеком
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