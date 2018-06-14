Больше всего безработных россиян оказалось среди молодых людей — Голикова

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Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что каждому второму безработному жителю России от 20 до 30 лет

«Среди безработных в настоящий момент превалируют лица в возрасте от 20 до 34 лет, 48,7% в общей безработице составляют лица этого возраста», — заявила Голикова на брифинге в правительстве.

По ее словам, у статистики нет данных заболеваемости и смертности в возрасте 50 лет — 60 лет у женщин и 60-65 лет у мужчин. Голикова добавила, что в 2017 году в круглосуточные стационары госпитализировали 10,4 млн человек женщин после 55 лет и мужчин после 60 (старше трудоспособного возраста). Из них в больницах умерло 3,7% — 393,8 тыс. человек, сообщает «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, по данным исследования аналитического центра НАФИ, больше половины россиян (53%) не удовлетворены своим местом работы. Самой распространенной причиной недовольства оказались маленькая зарплата и задержки в выплатах.

Безработица Трудоустройство
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