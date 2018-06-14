На Ставрополье пропал 26-летний мужчина в коричневой куртке

В Кочубеевском районе Ставропольского края объявили в розыск 26-летнего Андрея Рыкова

Мужчина жил в станице Новоекатериновской. Он ушел из дома 1 июня и до сих пор не выходил на связь, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Рост Андрея Рыкова составляет около 160 см. Он худощавого телосложения, имеет темно-русые волосы и голубые глаза. На нем была серая футболка, коричневая куртка, синие джинсы и черные туфли. При себе имеет документы на свое имя.

Граждан, которые знают о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефонам: 8 (86550) 379-00 или 102.