Украина планирует открыть в Ростове визовый центр

Украина хочет открыть 8 визовых центров в России, в том числе один в Ростове

Как сообщает Департамент консульской службы МИД Украины, с 15 июня по 1 августа будет открыто 56 визовых центров в разных городах мира.

Восемь из них — в России. Визовые центры появятся в Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и Санкт-Петербурге.

Центры будут заниматься сопровождением ходатайств от иностранцев и помощью в их составлении, а также оказывать другие услуги, такие, например, как перевод и копирование документов.

Сейчас россияне по закону имеют право въехать на территорию Украины без оформления визы, однако условия въезда несколько раз ужесточались. Так, с 1 января 2018 года при пересечении границы двух стран граждан России обязывают снимать отпечатки пальцев.

На территории Украины россияне могут оставаться не больше, чем на 90 дней, в 180-дневный период.